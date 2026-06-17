T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/447 Esas

DAVALI: NADJLA GUERAR TURAN

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşması tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/10/2026 günü saat: 10.50'de Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, ön inceleme duruşması tensip tutanağı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR. 01/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02489285