T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/575 Esas

01/12/2023

Konu : gaiplik ilanı

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 09/05/2023 tarihli dilekçesiyle İHSAN COŞUN'un (TC:52531127152) 18/12/2013 tarihinde Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:58/4 Fatih/İstanbul adresinde bulunan konutundan ayrılarak bir daha eve dönmediğini, en son haber alma tarihinin üzerinden kanunda yer alan en az 5 yıllık sürenin geçtiğini bu nedenle müvekkilinin babasının gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 01/12/2023

Gaipliği talep edilen T.C:52531127152 No'lu Yahya ve Cemile'den olma 01/06/1944 doğumlu İHSAN COŞUN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/575 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur. 01/12/2023

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Basın No: ILN01950837