T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ
2023-10-13 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/36058 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.700.000,00
|1
|Taşıt
|34AKP78 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX366854 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE075649 Şasi No' ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 10:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:51
09/10/2023
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN01908634