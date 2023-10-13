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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-10-13 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2023/36058 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.700.000,00 1 Taşıt 34AKP78 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX366854 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE075649 Şasi No' ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:51

09/10/2023

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN01908634