T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

Sayı: 2025/354 Esas

15.05.2026

Konu: ilan metni

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde, İstanbul, Fatih ilçesi, Çarşı Mah. Hacı Hasan Sok. 2238 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 17/1152 hissesi maliki Mehmet Neşet oğlu Hadi adına kayıtlı olup bu kişinin gaip olduğunu, bu nedenle MEHMET NEŞET oğlu HADİ'nin gaipliğine karar verilmesini istemiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz malikinin hayatta olup olmadığı, hakkında bilgisi olan kişilerin M.K.nun 33. gereğince ilan tarihini müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri 2. Kez İLAN OLUNUR. 15.05.2026

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Basın No: ILN02491888