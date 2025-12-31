T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2024/130 Esas

Konu: İlan

17/12/2025

Davacı QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar ADEM TURAL, MELEHAT TAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yargılamasında;

Davalı ADEM TURAL'ın Yeşilova Mah. 9.Vatan Sokak No:22/3 Osmangazi/BURSA adresine, 511 Highland Ave. Apt 2 San Mateo, CA 94401 /A.B.D. adresine ve Kemerçeşme Mahallesi 2. Narin Sok. No:2/1 D:2 Osmangazi/BURSA adresine çıkartılan tebligatların iade döndüğü, yurtdışındaki adresine yapılan tebligattan da sonuç alınamadığı ve adres araştırması yapılarak da bir sonuç alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ve dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup;

Davacı vekilinin 22/04/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; borçlunun müvekkili banka ile kredi sözleşmesi imzaladığını, ancak kredi ödemeleri yapılmadığından aleyhine icra takibi başlatıldığını, takip dosyasında yapılan sorgulamalar neticesinde adına kayıtlı hiçbir mal varlığı bulunamadığı için başlatılan takibin semeresiz kaldığını ve borçlunun aciz halinde olduğu anlaşıldığını, yapılan araştırmalar neticesinde borçlunun, adına kayıtlı taşınmazı kötü niyetli bir şekilde mal kaçırma saiki ile kardeşine devrettiğinin tespit edildiğini, dava konusu taşınmazın Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 295 Ada 9 Parselde bulunan üç katlı bahçeli kargir ev nitelikli taşınmaz taşınmaz olduğunu, devir tarihinin 20/09/2023 olduğu ve devralanın borçlunun kardeşi olduğunu, taşınmazın, göstermelik, gerçek değerinin altında bir bedelle devredildiğini, borçlunun taşınmazı kardeşine devretmesinin, davalıların alacaklılara zarar verme kastı ile hareket ettiğini gösterdiğini, borçlunun, taşınmazda ikamet ettiğini beyanla; dava konusu taşınmaza ilişkin yapılan muvazaalı devir işleminin İİK 277 vd. maddeleri gereğince (her türlü haciz ve takyidattan ari şekilde) iptali ile, İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/41927 E. Sayılı dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere tarafımıza cebri icra ve satış yetkisi verilmesine, dava konusu taşınmaz üzerine İİK 281/2 uyarınca icra dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere teminatsız olarak ihtiyati haciz tesis edilmesine, ihtiyati haciz kararının dava konusu İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/41927 E. Sayılı dosyasından infazına, taşınmazın davadan önce veya dava tarihi ile tedbir tarihi arasında elden çıkarılması ihtimalinde, davamız bedel davasına dönüşeceğinden, devir tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesi talep edilmekle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalı ADEM TURAL'a ilanen tebliğine,

Mahkememizin 25/04/2024 tarihli 2024/130 esas sayılı ara karar gereğince; Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebi kabulü ile; 1-Harca esas dava değeri olan 303.610,37 TL'nin %20'si tutarı olan 60.722,00 TL tutarındaki nakdi veya kesin süresiz banka teminat mektubu mahkememiz veznesine yatırıldığında Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Yeşilova Mahallesi, 295 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine harca esas dava değeri olan 303.610,37 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak üzere İİK 281/2 maddesi gereğince ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş olup ara kararın davalı ADEM TURAL'a ilanen tebliğine,

Davalı ADEM TURAL'a ön inceleme duruşma günü olan 24/03/2026 günü saat 10:05'den önce belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları davetiye yerine kaim olmak üzere davalı ADEM TURAL'a ilanen tebliğ olunur. 17/12/2025

