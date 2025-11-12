  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/628 Esas

KARAR NO : 2025/460

Hırsızlık suçundan sanık Merdan Akbulut hakkındaki Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar dosyada müşteki Nadıezda oğlu, l984 Ukrayna doğumlu ANATOLII SHCHENNIKOV bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek birdilekçe ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 07.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02331600