T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/628 Esas
KARAR NO : 2025/460
Hırsızlık suçundan sanık Merdan Akbulut hakkındaki Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar dosyada müşteki Nadıezda oğlu, l984 Ukrayna doğumlu ANATOLII SHCHENNIKOV bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek birdilekçe ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 07.11.2025
