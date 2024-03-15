T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/1031

KARAR NO : 2024/45

DAVALI : BEKİR SAĞLAM-Haraçcı Hadımköy Yolu Üzeri 256 Arnavutköy / İSTANBUL

Davalı Bekir Sağlam aleyhine, davacı Emriye Sağlam tarafından açılan boşanma davasının Mahkememizce yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile; Ordu İli, Altınordu İlçesi, ERENLİ Mahallesi, Cilt:40 , Hane:50 , BSN:100 'de nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve HAMİDE kızı, ORDU 20/05/1965 doğumlu, 20954579810 TC kimlik nolu, EMRİYE SAĞLAM ile aynı yer nüfusu BSN:41 'de kayıtlı, SELAMİ ve EMİNE oğlu, ORDU 04/09/1965 doğumlu, 21071575952 TC kimlik nolu, BEKİR SAĞLAM 'in TMK'nin 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Hüküm tarihi itibarıyla alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile kalan 346,90 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 80,70 TL peşin harç, 503,00 TL fiziki tebligat ve 9.977,80 TL ilanen tebligat olmak üzere toplam 10.561,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen işbu karar adına tebligat yapılamayan davalı Bekir Sağlam'a tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAFA müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

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Basın No: ILN02001654