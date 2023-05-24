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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-05-24 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1031 Esas

DAVALI : BEKİR SAĞLAM Haraçcı Hadımköy Yolu Üzeri 256 Arnavutköy / İSTANBUL
Davacı Emriye Sağlam tarafından açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce bildirilen adresinize tebligat çıkarılmış olup tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü: 07/07/2023 günü 10:25'de sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01833382