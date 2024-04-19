T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı : 2023/185 Esas

25/01/2024

İLAN

T.C. İSTANBUL 12.TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/185 Esas

DAVALI : SERKAN BİRER*-TC: 61222084308

DURUŞMA GÜNÜ: 19/09/2024 TARİH-10:50 SAAT

Davacı, HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, SERKAN BİRER arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından davalı Serkan Birer aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalıya adresinin elverişsiz olması sebebiyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından davalı Serkan Birer'e tevzi formu, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince davalının dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

Yine dosyada alınan bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

Davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, tevzi formu, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve bilirkişi raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024

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Basın No: ILN02018772