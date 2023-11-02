T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/601 Esas

Davacı , GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ MALTEPE ŞUBESİ ileDavalı , GÖKHAN OTOMOTİV TURİZM PETROL VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;



Mahkememizin 26/10/2023 tarihli ara kararı gereğince; davalı Gökhan Otomotiv Turizm Petrol Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne , Mahkememiz tarafından çıkarılan tebligatların bila ikmal iade edilmiş olması nedeniyle davalıya dava dilekçesi veön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; mahkememizin 2022/601 esas sayılı dosyası ile 600.000,00 Tl cari hesap alacağı olduğu iddiası ile alacak davası açılmış olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, ayrıca duruşmanın atılı bulunduğu 15/11/2023 günü saat: 15:35'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,ayrıca ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve tanık listesini ibraz etmesi, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususunun Gökhan Otomotiv Turizm Petrol Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketine tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/10/2023

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Basın No: ILN01922405