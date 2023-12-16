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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-16 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/845 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ / KAĞITHANE İLÇESİ

MAHALLE NO : MERKEZ MAHALLESİ

ADA NO : 5293

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 56,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda belirtilen dava konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 5293 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/845 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01951744