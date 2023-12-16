T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ / KAĞITHANE İLÇESİ
MAHALLE NO : MERKEZ MAHALLESİ
ADA NO : 5293
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 56,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda belirtilen dava konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 5293 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/845 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/12/2023
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Basın No: ILN01951744