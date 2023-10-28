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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-10-28 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/651 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL /SARIYER İLÇESİ

MEVKİİ : Sarıyer Mahallesi

ADA NO : 605

PARSEL NO : 170

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 134,69.m²

MALİKİN ADI VE SOYADI BADE BAYSAL, EFE BAYSAL , FEYYAZ BURAK BAYSAL,GÜLÜMSER ATAÇ, MAHBUBE NAZLI İNÖNÜ, OZAN BAYSAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda belirtilen dava konusu Sarıyer İlçesi, Sarıyer Mahallesi, 605 ada 170 parsel sayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/651 Esas sayılı davasını açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01919138