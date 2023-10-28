T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL /SARIYER İLÇESİ
MEVKİİ : Sarıyer Mahallesi
ADA NO : 605
PARSEL NO : 170
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 134,69.m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BADE BAYSAL, EFE BAYSAL , FEYYAZ BURAK BAYSAL,GÜLÜMSER ATAÇ, MAHBUBE NAZLI İNÖNÜ, OZAN BAYSAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda belirtilen dava konusu Sarıyer İlçesi, Sarıyer Mahallesi, 605 ada 170 parsel sayılı taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/651 Esas sayılı davasını açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/09/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01919138