  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-05 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/706 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi Sultanahmet Mahallesi 84 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında malik olarak görünen ABDULLAH kızı HATİCE CENAN HANIM hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; ABDULLAH kızı HATİCE CENAN HANIM hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/706 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. 13/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01924414