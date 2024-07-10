T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1136 Esas

KARAR NO : 2024/441

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 163/3, 163/3 maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Yahya ve Hatice oğlu, 06/01/1980 doğumlu, Aksaray, Merkez, Paşacık mah/köy nüfusuna kayıtlı TANER ARAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karartüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeistinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/06/2024

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Basın No: ILN02058938