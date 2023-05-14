T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/124 Esas

KARAR NO : 2022/207

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/02/2022 tarihli ilamı ile 5237sayılı TCK'nun 359/b-1 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Bedriye oğlu, 15/10/1971 doğumlu, Edirne, İpsala, Korucuköy mah/köy nüfusuna kayıtlı ARİF ULUDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar ve istinaf başvuru dilekçesi tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeistinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11.05.2023

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Basın No: ILN01829628