T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2023-08-12 00:04:00 -
T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/506 Esas
KARAR NO : 2023/312Karar
KARAR NO : 2023/312Karar
İ L A N
SANIK : BELMA YILMAZ Medet ve Birgül kızı 15/12/1995 pendik doğumlu
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
KARAR TARİHİ : 23/06/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı " sanık BELMA YILMAZ" ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 YIL 11 AY HAPİS VE53. 320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına " karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
09/08/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01875950