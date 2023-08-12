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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-12 00:04:00 -

T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/506 Esas
KARAR NO : 2023/312Karar

İ L A N

SANIK : BELMA YILMAZ Medet ve Birgül kızı 15/12/1995 pendik doğumlu

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 23/06/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı " sanık BELMA YILMAZ" ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 YIL 11 AY HAPİS VE53. 320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına " karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

09/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01875950