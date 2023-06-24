T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/89 Tereke

Konu: İlan



08/05/2023



İLAN

İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



MİRASÇI : EVİN TİMTİK- Breitenseer Strasse 11-112/14/4 Wien 1140 9847 Wien /Avusturya



Mirasçıları Barkın Timtik, Evin Timtik, Mustafa Timtik, Müteveffa Ebru Timtik,talep eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke -C. Sav.Teslim İstemli) davası nedeniyle yapılan yargılamasında ;



Mahkememiz dava dosyasında mirasçı Evin Timtik'in yurtdışı adresine gönderilen tebligatın, adreste ikamet etmediği/taşındığı nedenle iade edildiği, yapılan emniyet araştırmasında da adresinin tespit edilemediğinden Mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin 15.11.2022 tarih 2020/89 Tereke, 2022/26 Karar sayılı mahkeme ilamı;



Elazığ ili, Elazığ/Merkez İlçesi, Rızaiye Mahallesi/Köyü, Cilt No:16, Hane No:257'de nüfusa kayıtlı, 36868291564 T.C. Kimlik numaralı EBRU TİMTİK'e ait terekesinde bulunan 282,61 TL'nin 36862291782 T.C. Kimlik numaralı mirasçı BARKIN TİMTİK'e teslim edilmesine, TEREKEDEN EL ÇEKİLMESİNE,



2- Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,



4- Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,



Dair, tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 15/11/2022



İş bu hüküm özetinin ilanen tebliği ile 2 haftalık yasal süre içinde istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususunda hüküm özetinin tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 08.05.2023

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Basın No: ILN01851488