T.C. İSTANBUL 11. İCRA DAİRESİ

05/08/2026

2025/7735 ESAS

T.C.

İSTANBUL 11.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kambiyo Senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz

yolu ile yapılacak takip taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI: ALTIN ÇİFTLİK ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 0610124235

VEKİLİ: Av. Nurten Günay Merkez Mh. Serhat Sk. No: 2 K.4 B 19 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

BORÇLU: 1- MURAT KARTAL, 48985245252TC Nolu, Namık Kemal Cad. No: 37/35 Halkalı / Küçükçekmece / İstanbul Küçükçekmece

BORÇ MİKTARI:

7.500,00 ilam vekalet ücreti (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz)

300.000,00 TL 28/10/2024 tanzim tarihli bono alacağı (İstenen: Yıllık Reeskont Avans)

1.629,30 TL harç masraf alacağı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz)

26.798,63 TL işlemiş faiz

335.927,93 TL Toplam Alacak FURKAN BAKSIN, MURAT KARTAL, ŞAHİN BAKSIN Asıl alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek faiz, icra harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin tahsili (TBK.100. madde gereğince yatırılan paranın öncelikle ferilerden düşümü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) (TBK 100. Md.,) Uygulanacaktır. 03/03/2025 tarihli 1 1,00 TL 03/03/2025 tarihli toplam alacak 335.927,93 TL :300.000,00 TL miktarlı 28/10/2024 tanzim tarihli 27/12/2024 vade tarihli senet TL ilam vekalet ücreti (İstenen: Yıllık Adi Kanuni faiz

Borçlunun yukarıda yazılı adresine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun adresten ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra Tetkik merciine itiraz ile bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Mahkemeden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra Mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Mahkemeden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde 25 gün içerisinde 74.maddeye, itiraz edilip te reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75.maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.



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Basın No: ILN02526263