TC. İSTANBUL 11. İCRA CEZA MAHKEMESİ
2017/778 ESAS
İ L A N
Müşteki tarafından Sanık Hikmet Akkurt aleyhine Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan açılan dava dosyası ile ilgili olarak verilen ara kararı uyarınca, Murat Çeşme Mah. Gazanfer Sk. B1 Blok No:1/3 İç Kapı No:9 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine usulüne uygun tebligat yapılamayan sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Dava duruşması 06/10/2026 günü saat 11:05'e bırakılmış olup, adı geçen sanık Hikmet Akkurt CMK 145 ve 253, İİK 349.md. Gereğince savunmanızın alınması için belirtilen günde hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026
Basın No: ILN02461023