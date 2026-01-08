T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/230 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İstanbul İli Eyüp İlçesi

MEVKİİ: Pirinçci Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO:

PARSEL NO: 385 parsel

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: Maliye Hazinesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ:

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/230 esas sırasında davacı İSKİ ile davalı Muharrem Çağlak arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle, davacı vekili, dava konusu İstanbul İli, Eyüp İlçesi Pirinçci Mahallesi 385 parsel sayılı taşınmazın Alibey 1. Koruma Bölgesi ile Dere Koruma alanında kaldığından bu kısımda kalan davalıya ait ahır ve diğer muhdesatların değerinin tespiti ve kamulaştırılmasına karar verilmesini, İski Kıymet Takdir Komisyonu raporu ile dava konusu ahır ve muhtesatların değerlerinin 1.785.763,67 TL olduğunun takdir edildiği, davalıya 385 parsel üzerinde yer alan maliki bulundukları ahır ve muhtesatların idarece kamulaştırılmak istendiğinin bildirildiğini, davalı ile uzlaşma sağlanamadığı, dava konusu İstanbul İli, Eyüp İlçesi Pirinçci Mahallesi 385 parsel sayılı taşınmazın Alibey 1. Koruma Bölgesi ile Dere Koruma alanında kaldığından bu kısımda kalan davalıya ait ahır ve diğer muhdesatların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitiyle, davalı adına kayıtlı ahır ve diğer muhdesatların bedelinin tespiti ve kamulaştırılmasını talep ve dava etmiş olduğu hususları, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02376773