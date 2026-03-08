T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/760 Esas
Tehdit, Israrlı Takip suçundan İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nın 09/12/2025 tarih ve 2025/54016 sayılı iddianamesi ile mahkememize dava açıldığı anlaşılmakla, sanık Murat ve Lorna Irene oğlu, 03/08/1981 doğumlu SEYFİ PAUL EVLİYAOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, iddianame ve tensip zaptı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2026
