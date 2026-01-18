  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2023/89 Esas

KARAR NO: 2025/84

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2025 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Habip ve Melahat oğlu, 01/04/1991 doğumlu İBRAHİM HALİL DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02383746