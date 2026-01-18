T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO: 2023/89 Esas
KARAR NO: 2025/84
Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2025 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Habip ve Melahat oğlu, 01/04/1991 doğumlu İBRAHİM HALİL DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2026
