Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2016/285 Esas

KARAR NO: 2025/32

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince hakkında BERAAT kararı verilen Ahmad ve Amine oğlu, 1986 doğumlu, FIRAS ALSAAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02383496