T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO: 2016/285 Esas
KARAR NO: 2025/32
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince hakkında BERAAT kararı verilen Ahmad ve Amine oğlu, 1986 doğumlu, FIRAS ALSAAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2026
