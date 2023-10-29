T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2019/3326 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/3326 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Gürsel Mah, 8871 Ada No, 1 Parsel No, 301/3240 Arsa Payı/Payda, 324,00m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsa, 2.Kat 17 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Dubleks Konut Olan Taş. Tamamı. Adresi : Gürsel Mah. Rabak Sokak No: 65 Kağıthane / İSTANBUL



Kıymeti : 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 15:00

24/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920106