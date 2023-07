T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2020/412 Esas

DAVALI : CAN OKMAN Merdivenköy Mah. İpekyolu Sk. No:12/31 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Davalı Can Okman08/03/2023 tarihinde Londra Başkonsolosluğu aracılığı ile bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği, uyap üzerinden yapılan adreste mernis adresinin yurtdışı adresi olduğu, başkaca adresinin olması sebebiyle duruşma gün ve saati ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



28/02/2022 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 307 ada, 9760 parsel"İki Bodrum Dokuz Normal Katlı Kargirİş Yeri" nitelikli taşınmazın dava tarihindeki değerin (09/10/2020): 730.000 TL, Can Okman Payı: 4/8 x 730.000 TL= 365.000 TL, Erman Bahadır Payı: 3/8 x 730.000 TL= 273.750 TL, Şebnem Winkler Payı: 1/8 x 730.000 TL=91.250 TL, taşınmaz Günay Okman adına satış tarihindeki değeri (28.04.2008): 230.000 TL, Can Okman payı: 4/8 x 230.000 TL= 115.000 TL, Erman Bahadır payı: 3/8 x 230.000 TL= 86.250 TL, Şebnem Winkler payı: 1/8 x 230.000 TL= 28.750 TL olarak hesap ve takdir edildiği görüldü.



Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.



Durusma Günü: 14/12/2023 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur. 14/07/2023

