T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2015/253 Esas

DAHİLİ DAVALI: ÖZKAN SERT

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dahili davalı Gökhan Sert'in mevcut adreslerine tebliğ yapıldığı, ancak tebligatların bila ikmal iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11.06.2026 günü saat: 10:40 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 358/1 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02405362