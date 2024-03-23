T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/182 Esas

20/03/2024

GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, İbrahim Çavuş Mahallesinde bulunan 1482 ada, 18 parsel sayıda kayıtlı 80,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın 1/2 hisse maliki Yusuf oğlu Mustafa Neşet’in gaip olması nedeniyle İstanbul 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.03.2012 tarih, 2010/1072 E. 2012/308 K. sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa uyarınca İstanbul Defterdarı kayyım tayin edildiği, daha sonra 09.11.2022 tarih ve 32008 s. R.G. yayımlanan 6366 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği Kayyım yerin en büyük mal memuru olan Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak düzenlendiği, 10 yıllık kayyımla idare müddeti dolan taşınmazın 1/2 hisse maliki Yusuf oğlu Mustafa Neşet'in GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarı da adı geçen ve gaipliği istenilen Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, İbrahim Çavuş Mahallesinde bulunan 1482 ada, 18 parsel sayıda kayıtlı 80,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın 1/2 hisse maliki Yusuf oğlu Mustafa Neşet’i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/182 E. Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adın geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur. 20/03/2024

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Basın No: ILN02007702