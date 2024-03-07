T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2024/128 Esas

27/02/2024

GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Muslahattin Mahallesinde bulunan,1890 ada,79 parsel sayılı, 165,75 m2 yüzölçümlü, kargirhane vasıflı taşınmazın 1/2 hisse maliki Bodosoğlu Dimitri'nin ortada olmaması ve tanıyan bilen olmaması nedeniyle nedeniyle İstanbul 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.04.2012 tarihli ve 2011/140 Esas, 2012/413 Karar sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği, 10 yıllık kayyımla idare müddeti dolan taşınmazın maliki maliki Bodosoğlu Dimitri'nin GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda adı geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Muslahattin Mahallesinde bulunan,1890ada,79 parsel sayılı,165,75 m2 yüzölçümlü, kargirhane vasıflı taşınmazın maliki Bodosoğlu Dimitri'ni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/128 E. Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adın geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur.. 27/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01996792