T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2024/127 Esas

27/02/2024

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Piripaşa mahallesi, Çançan Aralığı Sokak, 3011 Ada, 12 Parsel, 325,77 m² sayılı taşınmazın 2/24 hissesinin maliki Mahir'in kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/09/2012 tarih, 2012/879 E. 2012/1096 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Piripaşa mahallesi, Çançan Aralığı Sokak, 3011 Ada, 12 Parsel, 325,77 m² sayılı taşınmazın 2/24 hissesinin maliki Mahir'i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/127 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 27/02/2024

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Basın No: ILN01996467