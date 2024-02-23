T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/608 Esas 20/12/2023

Konu : 2. İlan

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesinde bulunan 515 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın maliki Yani kızı Yorgiya Nikopulos'un ortada olmaması ve tanıyan bilen olmaması nedeniyle nedeniyle İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1346 E., 2013/386 K. Sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği, 10 yıllık kayyımla idare müddeti dolan taşınmazın maliki Yani kızı Yorgiya Nikopulos'un GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarı da adı geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesinde bulunan 515 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın maliki Yani kızı Yorgiya Nikopulos'u tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu İKİNCİ ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/608 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçen bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur. 20/12/2023

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Basın No: ILN01988968