T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/349 Esas

KARAR NO: 2026/3

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/01/2026 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen İbrahim ve Fikriye kızı, 09/09/1992 Akçakent doğumlu, Sanık Mine KILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Dair; tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilip onaylanması suretiyle karara ilişkin mahkememize İTİRAZ yasa yolunun açık olduğu, itiraz halinde tevzi kriterlerine göre belirlenen başka bir Asliye Ceza Mahkemesince duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, yasal süre içinde karara itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ihtar olunmak suretiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/1. maddesi uyarınca duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/03/2026

