T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ LA N

DOSYA NO : 2017/666 Esas

KARAR NO : 2026/59

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile;

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası kararı verilen Abdulkadir - Bahta oğlu, 1993 Cezair doğumlu Sanık Abdesselam BOUHASSOUN,

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası kararı verilen Amar - Amina oğlu, 17/05/1997 doğumlu Sanık Oussama BOUZOUINA,

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Düşme kararı verilen İsmail ve Samia oğlu, 1991 Cezair doğumlu Sanık Abderauf MERIMECHE,

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Düşme kararı verilen Birıkasın - Nasira oğlu, 1994 Cezair doğumlu Sanık Rouchdi HGANEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgililere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/02/2026

