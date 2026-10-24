T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/245

KARAR NO : 2026/148

Nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2026 tarihli ilamı ile 158/1.l maddesi gereğince 29.640,00-TL ADLİ PARA, 4 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-2-3) cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Ayşe oğlu, 01/01/1993 Osmaniye doğumlu Murat POLAT ve aynı dosyanın Müştekisi Garabet ve Seydi oğlu, 16/03/1950 Diyarbakır doğumlu Ohanis KARATOPRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.10.2026

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Basın No: ILN02576747