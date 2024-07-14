T.C. İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1703 Esas

11.07.2024

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Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri belirtilen mirasçı Muhammed Nur Yeşilçimen'e tebligat yapılamadığından;

Müteveffa ERGÜN ALĞAÇ'ın ölmeden önce Kadıköy 2. Noterliğinin 13/09/2022 tarih ve 04742 yevmiye nolu vasiyetnamesinde;

"Ölümümden sonra 06GA7682 plakalı, 2021 model, VOLKSWAGEN markalı, OTOMOBİL (AA SEDAN) cinsindeki aracımın tüm haklarının tamamının kardeşim 38056949240 T.C. Kimlik Numaralı MAHMUT ALĞAÇ isimli kişiye kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın bu vasiyetnamenin gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnameyi hiç bir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim." diyerek sözlerini bitirdiği ilanen tebliğ olunur.

MİRASÇI : MUHAMMED CİHAD YEŞİLMEN - 13688761538 MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, ESTEL mah/köy, 4 Cilt, 341 Aile sıra no, 377 sırada nüfusa kayıtlı, MÜSLÜM ve SEVİM oğlu/kızı, 27/08/1996 doğumlu,

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Basın No: ILN02061475