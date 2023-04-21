T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

DOSYA NO : 2023/20 Esas

KARAR NO : 2023/162

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Gülbeyaz oğlu, 16/12/2006 doğumlu, Gaziantep, Merkez, Emindede mah/köy nüfusuna kayıtlı EYÜP AVCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023

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Basın No: ILN01817302