T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/56 Esas

KARAR NO : 2023/575



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Rahmetullah ve Bibi Şirin oğlu, 01/01/2010 doğumlu, EHSAN MAYAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.12.2023

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Basın No: ILN01945699