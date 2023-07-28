T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
KARAR NO : 2023/399
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesinden beraatine karar verilen Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak mah/köy nüfusuna kayıtlı BALDAN TANRISEVERGİL ile müşteki Mimoze Kosavar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.07.2023
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Basın No: ILN01867859