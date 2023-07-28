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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2023/176 Esas

KARAR NO : 2023/399

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesinden beraatine karar verilen Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak mah/köy nüfusuna kayıtlı BALDAN TANRISEVERGİL ile müşteki Mimoze Kosavar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.07.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01867859