T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/57 Esas

KARAR NO : 2023/196

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 12 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak mah/köy nüfusuna kayıtlı BALDAN TANRISEVERGİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve avukatının sunduğu istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023

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Basın No: ILN01817287