  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/226 Esas

KARAR NO: 2026/310

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Varde oğlu, 29/02/2012 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HALİT MUHAMMED ile müşteki SAEED MURTADHA HUSAIN MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02578871