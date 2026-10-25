T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/226 Esas

KARAR NO: 2026/310

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Varde oğlu, 29/02/2012 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HALİT MUHAMMED ile müşteki SAEED MURTADHA HUSAIN MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2026

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Basın No: ILN02578871