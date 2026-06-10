T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2019/773 Esas

KARAR NO: 2026/160

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cuma ve Sabah kızı, 14/04/2004 doğumlu ZEHRA EL HASAN ve Mohamed ve Fatma kızı, 1969 doğumlu FATIMA ZAGHOUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.06.2026

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Basın No: ILN02483524