T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2017/174 Esas

KARAR NO : 2026/335

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Hatice oğlu, 1999 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMAT MOHAMAD ve MÜŞTEKİ abdulaziz ve makbule kızı, 1983 doğumlu RANA AHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve ASÇ Ahmat müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.11.2026

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Basın No: ILN02588827