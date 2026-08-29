T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/1369
Davacılar Aylin Kol, Ayten Yönet, Celallettin Yönet, Nurettin Eser tarafından davalı İFLAS NEDENİYLE TASFİYE HALİNDE YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle yapılan yargılamada;
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 05/03/2026 tarih 2024/350 Esas 2026/273 Karar sayılı kararı ile;
"1-Asıl Dosya 2024/350 Esas sayılı dosya yönünden davacının doğrudan iflas talebinin KABULÜ ile;
2-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 303536-0 sicil numarasında kayıtlı davalı YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK'nun 177.maddesi uyarınca İFLASINA,
3-İflasın 05/03/2026 günü, saat 11:48 itibariyle açılmasına," karar verildiği, dosyanın istinaf edildiği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin 02/07/2026 tarih 2026/785 Esas 2026/990 Karar sayılı kararı ile;
"1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun esasa ilişkin sebepler incelenmeksizin KABULÜNE,
2-Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/350 Esas, 2026/273 Karar sayılı ve 05/03/2026 tarihli kararının 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a.4 maddesi gereğince KALDIRILMASINA," karar verilmiş olup, dosya Mahkememizin 2026/1369 Esasına kaydı yapılmıştır. Duruşması 03/12/2026 günü saat 15:00'a bırakılmış olup ilanen tebliğ olunur. 17.08.2026
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Basın No: ILN02537765