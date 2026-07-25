T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
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T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İ L A N
Davacı MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İFLAS İDARESİ ile davalılar ABDULLAH ÇELİK, BEHÇET AKYAR, HÜLAGÜ ÖZCAN, İSMAİL EROL İŞBİLEN, TACETTİN NEGİŞ, AHMET ÇELİK, ALİ ÇELİK, FARUK İLK, MUSTAFA TALAT KATIRCIOĞLU, SALİH SARIGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasında ve Mahkememiz dosyasına birleşen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/776 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalılar;
FARUK İLK - (T.C. No: 670*****434) NİĞDE ili, BOR ilçesi, KENAR mah/köy, 15 Cilt, 10 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve AKKADIN oğlu, 01/07/1957 dogumlu,
SALİH SARIGÜL - (T.C. No:12995759962) - VAN ili, ERCİŞ ilçesi, CAMİKEBİR mah/köy, 3 Cilt, 52 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULKERİM ve SEYRİ oğlu, 01/01/1955 doğumlu,
AHMET ÇELİK - (T.C. No:19733246814) - İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, ÇINAR mah/köy, 9 Cilt, 417 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, MAİL MEMET ve ZÜLFİYE oğlu, 24/12/1955 doğumlu,
Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu ve hakkında yakalama kaydı bulunduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/10/2026 günü saat: 14:20'de HMK 147/2. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan Mahkemede hazır olmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02516832