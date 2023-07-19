T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/503

KARAR NO : 2022/483



Mahkememizin 25/10/2022 tarih ve 2017/503 Esas, 2022/483 Karar sayılı kararı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yapılan yargılama neticesinde CMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATLERİNE karar verilen Toraboy ve Bağdagül oğlu, 1994 Özbekistan doğumlu, KUVONDIK KARIMKOEV ve Hekimbay ve Gülgunca oğlu, 1989 Özbekistan doğumlu, RUSTAM KHUDAYAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak , yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/05/2023

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Basın No: ILN01861738