T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/221 Esas

KARAR NO : 2023/328

Nitelik Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Cemal KARDAŞ'ın MAĞDURU olan Abdel Muın ve Kawkab oğlu, 01/01/1991 doğumlu, WAEL BADAWI KHAMIS tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇELERİ kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.03.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02010471