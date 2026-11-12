T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
VEDAT İPEKÇİ 4790532616 AŞIKVEYSEL MAH. 3028. SK. NO::16/1 D: No:3 Tel: ATAŞEHİR İST. 202110202110 2025013114GiE0000008 0015   35.074,00  
VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN 8830321093 CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST. 201601201612 2021101414GiI0007151   3080   48.206,84
VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN 8830321093 CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST. 201510201512 2021101414GiI0007112   3080   40.300,86
VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN 8830321093 CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST. 201501201512 2021101414GiI0007140   3080   60.451,29
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201612201612 2025032214GiI0000076 1084   35.581,29  
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201803201803 2025032214GiI0000116 1084   31.259,92  
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201803201803 2025032214GiI0000116 0015   45.108,11  
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201612201612 2025032214GiI0000076 0015   39.403,42  
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201712201712 2025032214GiI0000114   3080   33.938,04
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201802201802 2025032214GiI0000113   3080   51.152,70
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201807201807 2025032214GiI0000122   3080   60.861,75
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201803201803 2025032214GiI0000116   3080   31.259,92
VOLKAN TEPE 8390267706 SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA 201612201612 2025032214GiI0000076   3080   35.581,29
VOLODYMYR LAKETKO 6081035429 PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İST. 201601201612 2024042914GiG0000240   3080   43.844,28
VOLODYMYR LAKETKO 6081035429 PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE 201801201803 2024042914GiG0000230   3080   31.192,98
VOLODYMYR LAKETKO 6081035429 PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE 201610201612 2024042914GiG0000238   3080   43.844,28
YAPSAN OTOMOBİL MEDİKAL VE İNŞAAT MALZEM 9371257462 CEVİZLİ MAH. KEPEZ SK. NO::5 D: No:2 Tel: KARTAL İST. 202001202012 2022041414GiJ0000363 0010   47.373,42  
YEŞİL FERFORJE METAL HIRDAVAT İNŞAAT SAN 9500987434 ATALAR MAH. HALİTPAŞA CAD. ÇALIOĞLU APT NO::40 B D: No: Tel:5344648014 KARTAL 202104202104 2021101414GiJ0002453 0015   40.159,68  
YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ 9650620860 CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST. 201501201512 2021101414GiJ0006959 1084   33.930,70  
YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ 9650620860 CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST. 201501201512 2021101414GiJ0006959 0010   37.163,97  
YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ 9650620860 CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST. 201510201512 2021101414GiJ0006948   3080   71.098,98
YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ 9650620860 CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST. 201509201509 2021101414GiJ0006937   3080   31.411,08
YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ 9650620860 CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST. 201501201512 2021101414GiJ0006959   3080   33.930,70
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201802201802 2025032214GiC0000067 0015   35.078,95  
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201803201803 2025032214GiC0000066 0015   35.408,84  
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201612201612 2025032214GiC0000065 0015   42.892,34  
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201612201612 2025032214GiC0000065 1084   35.986,67  
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201802201802 2025032214GiC0000067   3080   35.078,95
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201801201812 2025032214GiC0000064   3074   40.079,41
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201612201612 2025032214GiC0000065   3080   42.892,34
YUNUS EMRE ÇAKMAK 2240252972 BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST. 201601201612 2025032214GiC0000069   3074   62.035,61
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201601201612 2021101414GiJ0007046 1084   76.042,86  
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201601201612 2021101414GiJ0007046 0010   97.867,26  
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201710201712 2021101414GiJ0007058   3080   55.481,27
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201601201612 2021101414GiJ0007046   3080   293.601,78
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ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201610201610 2021101414GiJ0006778   3080   33.079,59
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201610201612 2021101414GiJ0007051   3080   293.601,78
ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş 9970698274 YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST. 201701201712 2021101414GiJ0007053   3080   55.391,27
ZRT TEKSTİL GIDA MEDİKAL ZÜCCACİYE OTOMO 9991179269 YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI NO::2 D: No:22 Tel:5424990756 KARTAL İST. 202108202108 2022011914GiJ0000316 9269   1.096.128,93  
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

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Basın No: ILN02591816