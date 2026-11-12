T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|VEDAT İPEKÇİ
|4790532616
|AŞIKVEYSEL MAH. 3028. SK. NO::16/1 D: No:3 Tel: ATAŞEHİR İST.
|202110202110
|2025013114GiE0000008
|0015
|35.074,00
|VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN
|8830321093
|CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST.
|201601201612
|2021101414GiI0007151
|3080
|48.206,84
|VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN
|8830321093
|CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST.
|201510201512
|2021101414GiI0007112
|3080
|40.300,86
|VERA PLAST İNŞAAT PLASTİK VE AMBALAJ SAN
|8830321093
|CEVİZLİ MAH. GÜVEN SK. NO::1 D: No:11 Tel: MALTEPE İST.
|201501201512
|2021101414GiI0007140
|3080
|60.451,29
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201612201612
|2025032214GiI0000076
|1084
|35.581,29
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201803201803
|2025032214GiI0000116
|1084
|31.259,92
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201803201803
|2025032214GiI0000116
|0015
|45.108,11
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201612201612
|2025032214GiI0000076
|0015
|39.403,42
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201712201712
|2025032214GiI0000114
|3080
|33.938,04
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201802201802
|2025032214GiI0000113
|3080
|51.152,70
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201807201807
|2025032214GiI0000122
|3080
|60.861,75
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201803201803
|2025032214GiI0000116
|3080
|31.259,92
|VOLKAN TEPE
|8390267706
|SARISU MAH. 159 SK. TENIS RESORT A NO::2A D: No:35 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201612201612
|2025032214GiI0000076
|3080
|35.581,29
|VOLODYMYR LAKETKO
|6081035429
|PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İST.
|201601201612
|2024042914GiG0000240
|3080
|43.844,28
|VOLODYMYR LAKETKO
|6081035429
|PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE
|201801201803
|2024042914GiG0000230
|3080
|31.192,98
|VOLODYMYR LAKETKO
|6081035429
|PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOK NO::5 D: No:24 Tel: BÜYÜKÇEKMECE
|201610201612
|2024042914GiG0000238
|3080
|43.844,28
|YAPSAN OTOMOBİL MEDİKAL VE İNŞAAT MALZEM
|9371257462
|CEVİZLİ MAH. KEPEZ SK. NO::5 D: No:2 Tel: KARTAL İST.
|202001202012
|2022041414GiJ0000363
|0010
|47.373,42
|YEŞİL FERFORJE METAL HIRDAVAT İNŞAAT SAN
|9500987434
|ATALAR MAH. HALİTPAŞA CAD. ÇALIOĞLU APT NO::40 B D: No: Tel:5344648014 KARTAL
|202104202104
|2021101414GiJ0002453
|0015
|40.159,68
|YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ
|9650620860
|CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST.
|201501201512
|2021101414GiJ0006959
|1084
|33.930,70
|YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ
|9650620860
|CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST.
|201501201512
|2021101414GiJ0006959
|0010
|37.163,97
|YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ
|9650620860
|CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST.
|201510201512
|2021101414GiJ0006948
|3080
|71.098,98
|YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ
|9650620860
|CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST.
|201509201509
|2021101414GiJ0006937
|3080
|31.411,08
|YILER MADENCİLİK İNŞAAT NAK. MET. SAN. İ
|9650620860
|CEVİZLİ MAH/SEMT MUSTAFA KEMAL CAD. NO::20 D: No:3 Tel: KARTAL İST.
|201501201512
|2021101414GiJ0006959
|3080
|33.930,70
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201802201802
|2025032214GiC0000067
|0015
|35.078,95
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201803201803
|2025032214GiC0000066
|0015
|35.408,84
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201612201612
|2025032214GiC0000065
|0015
|42.892,34
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201612201612
|2025032214GiC0000065
|1084
|35.986,67
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201802201802
|2025032214GiC0000067
|3080
|35.078,95
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201801201812
|2025032214GiC0000064
|3074
|40.079,41
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201612201612
|2025032214GiC0000065
|3080
|42.892,34
|YUNUS EMRE ÇAKMAK
|2240252972
|BAHÇELİEVLER MAH. KOZALAKLI SK. ÇAKMAK APT. NO::11 D: No:6 Tel: PENDİK İST.
|201601201612
|2025032214GiC0000069
|3074
|62.035,61
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201601201612
|2021101414GiJ0007046
|1084
|76.042,86
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201601201612
|2021101414GiJ0007046
|0010
|97.867,26
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201710201712
|2021101414GiJ0007058
|3080
|55.481,27
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201601201612
|2021101414GiJ0007046
|3080
|293.601,78
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201608201608
|2021101414GiJ0006762
|3080
|34.344,03
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201610201610
|2021101414GiJ0006778
|3080
|33.079,59
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201610201612
|2021101414GiJ0007051
|3080
|293.601,78
|ZEG PLAS.İMAL.İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.Ş
|9970698274
|YEŞİLBAĞLAR MAH. EĞİTİM SK. - - NO::43 D: No:3 Tel: PENDİK İST.
|201701201712
|2021101414GiJ0007053
|3080
|55.391,27
|ZRT TEKSTİL GIDA MEDİKAL ZÜCCACİYE OTOMO
|9991179269
|YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI NO::2 D: No:22 Tel:5424990756 KARTAL İST.
|202108202108
|2022011914GiJ0000316
|9269
|1.096.128,93
|Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
#ilangovtr
Basın No: ILN02591816