T.C. İSPİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.64693721-2025/42-Ceza Dava Dosyası

14.04.2026

Mağdur sanıklar Ali Hussani ve Mojtaba Safdari hakkında Silahla Kasten Yaralama suçundan İspir Cumhuriyet Başsavcılığının 13/03/2025 tarih ve 2025/61 soruşturma sayılı iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda 28/01/2026 tarih, 2025/42-2026/17 E/K sayılı kararıyla her iki mağdur sanık hakkında da ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıl süre ile denetim altında tutulmalarına dair karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen, mağdur sanıklar Ali Hussani ve Mojtaba Safdari'nin adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçen mağdur sanıklar Ali Hussani ve Mojtaba Safdari'nin Mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat kanunun 28, 29, 30. Maddeleri gereğince "yurt genelinde yayın yapan ilk 5 ulusal gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde" ilanen tebligat yapılması karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yerin mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlemek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

