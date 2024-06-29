T.C. ISPARTA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/16586 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16586 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

S.N Makine/Techizat Adı Teknik Özellikleri 1 Hava kompresörü Üretim yılı: 1996

Tasarım Basıncı: 15 bar

Hacimsel debi: 3,60 m3/dak 1 58.023,00 58.023,00 2 Hava kompresörü Marka: Atlas Copco

Tip: GA 180

Üretim yılı: 2000

Tasarım Basıncı: 15 bar

Hacimsel debi: 7,25 m3 /dak 1 161.175,00 161.175,00 3 Hava kompresörü Marka: Atlas Copco

Tip: GA 180

Üretim yılı: 2006

Tasarım Basıncı: 15 bar

Hacimsel debi: 7,25 m3/dak 1 188.575,00 188.575,00 4 Güç Trafosu Nominal Güç: 1600 kVA

28 A, 0.4-0.231 kV 1 278.215,00 278.215,00 5 Modüler Giriş/Çıkış Hücresi Marka: MERLIN GERIN

SM6-36 marka

34.5 kV, 630 A 1 51.717,00 51.717,00 6 Modüler Kesicili Çıkış Hücresi Marka: MERLIN GERIN

SM6-36 marka

34.5 kV, 630 A 2 74.245,00 148.490,00 GENEL TOPLAM 886.195,00

Özellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Deregümü köyü, 3050 Ada, 16 Parsel, Kargir hali fabrikası ve Tesisleri, Isparta Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 7781795 sayılı yazı ekindeki tapu kaydında; Isparta ili,Merkez ilçesi, Deregümü Köyü, Karaağıl mevkii, 3050 Ada, 16 Parsel, kargir halı fabrikası ve tesisleri niteliğinde 24.749,41 m2 yüzölçümlü yerdir.Taşınmaz konum olarak Meddem özel hastane yanındadır,Taşınmaza ulaşım Süleyman Demirel (102 cadde)caddesi ile yapılmaktadır. Geometrik şekli dikdörtgen şeklindedir. Taşınmazın arazisi topoğrafik yapısı düzdür. Taşınmaz doğuda 102. Cadde ye, batısında toptancılar caddesine cephelidir. Yakın çevresinde özel Meddem Hastanesi, iyaş bulvar avm, Fabrikalar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde imar yolları açılmış olup ulaşımı kolaydır. Belediye alt yapı hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Taşınmaz toplamda brüt 22.450,00 m2 kullanım alanlı üzerinde iplik fabrikası, halı dokuma ve paketleme fabrikası, kazan dairesi, boyahane, trafo binası bulunmaktadır, fabrikalar betonarme +çelik konstrüksiyon yapılardır, duvarlar tuğla, çatı sandviç panel üzeri atermit kaplıdır. Tabanlar beton ve karo mozaik kaplı, iç ve diş duvarlar boyalı, kapılar demir doğramadır. Bitişiğindeki 3050 ada 15 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Şehir merkezine 4300 mt kuş ucumu mesafededir.Taşınmazın sınırlarında duvar ve tel görgü bulunmaktadır. Taşınmaz 1. Derece deprem bölgesindedir.Adresi : Çünür mahallesi, 102 cadde, No: 173-175, Merkez/Isparta’dır

Yüzölçümü : 24.749,41 Arsa Payı :1/1 İmar Durumu:Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan araştırmalarda dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin İmar planı içinde,konut+ticaret alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. yapılaşma koşulları E:2,00dir. Parsel üzerindeki binalara ait, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunamamıştır.

Kıymeti : 194.085.360,00.-TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyadaki takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : I Isparta ili, Merkez ilçesi, Deregümü köyü, 3050 Ada, 15 Parsel, Arsa, Isparta Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 02.02.2023 tarih ve 7781795 sayılı yazı ekindeki tapu kaydında; Isparta ili,Merkez ilçesi, Deregümü Köyü, Karaağıl mevkii, 3050 Ada, 15 Parsel, ARSA niteliğinde 23.739,24 m2 yüzölçümlü yerdir. Taşınmazın bulunduğu yerde imar yolları açılmış olup ulaşımı kolaydır. Belediye alt yapı hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Taşınmaz toplamda 17.500,00 m2 kullanım alanlı üzerinde iplik fabrikası, halı dokuma ve paketleme fabrikası, kazan dairesi, boyahane, trafo binası bulunmaktadır, fabrikalar betonarme +çelik konstrüksiyon yapılardır, duvarlar tuğla, çatı sandviç panel üzeri atermit kaplıdır. Tabanlar beton ve karo mozaik kaplı, iç ve diş duvarlar boyalı, kapılar demir doğramadır. Bitişiğindeki 3050 ada 16 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Şehir merkezine 4300 mt kuş ucumu mesafededir.Taşınmazın sınırlarında duvar ve tel görgü bulunmaktadır. Taşınmaz 1. Derece deprem bölgesindedir.

Adresi : ; Çünür mahallesi, 102 cadde, No: 173-175, Merkez/Isparta’dır

Yüzölçümü : 23.739,24

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu:Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan araştırmalarda dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin İmar planı içinde, konut+ticaret alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. yapılaşma koşulları E:2,00 dir.Parsel üzerindeki binalara ait, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunamamıştır.

Kıymeti : 181.258.482,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyadaki takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 13:50

25/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02053389