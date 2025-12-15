T.C. ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2. İLAN
Sayı : 2025/30 Esas
24/09/2025
Konu : Gaiplik İlanı
Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı EMİNE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 3601 Ada, 13 Parsel sayılı maliki Emine isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/30 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.
