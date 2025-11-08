T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Deregümü Köyü, 5237 Ada, 15 Parsel, üç katlı yığma ev ve arsası nitelikli

Adresi : Zafer Mahallesi, 4985 Sokak, No:12 Merkez/Isparta

Yüzölçümü : 273,45 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamındadır. Mevcut imar planına göre parsel Konut Alanı içerisinde yer almakta olup bitişik nizam 2 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 5.942.954,18 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:20

04/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

